Montpellier : enquête ouverte après la disparition d'un adolescent trans

JUSTICE – L'association Fierté Montpellier Pride a alerté les autorités après qu'Enzo, 17 ans, n'a plus donné de nouvelles après avoir fait son coming-out. Des recherches sont en cours pour tenter de le localiser.

Qu'est-il arrivé à Enzo, 17 ans, ces derniers jours ? Samedi 8 janvier, l'association Fierté Montpellier Pride a lancé une alerte sur les réseaux sociaux pour signaler la disparition de l'adolescent, étudiant au cours Florent. "Suite à son Coming Out (FtoM : female to man) en fin d'année, sa famille, profondément croyante, est venue le chercher à son domicile montpelliérain ce début janvier pour le déménager de force, écrit l'association sur sa page Facebook. Le projet de la famille d’Enzo qui refuse son identité de genre serait, visiblement, de le faire revenir à la 'raison' et dans le droit chemin au sein d’un établissement religieux ou sectaire qui pratiquerait des thérapies de conversion".

La police judiciaire enquête

Joint par LCI, l'association indique avoir fait plusieurs signalements dès qu'elle a pris connaissance des événements. Ce lundi, le parquet de Montpellier confirme avoir été destinataire du signalement. "Par courrier de ce jour, les mêmes faits ont été dénoncés par madame la Ministre déléguée auprès du Ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté (Marlène Schiappa, ndlr), sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale", précise le procureur de la République de Montpellier Fabrice Belargent dans un communiqué. Le magistrat indique que "le parquet a ouvert ce jour une enquête préliminaire des chefs d’enlèvement et séquestration". L’enquête a été confiée à la direction territoriale de la police judiciaire de Montpellier et à la direction centrale de la police judiciaire. Le porte-parole de l'association Fierté Montpellier Pride fait part de sa vive inquiétude : "Nous ne savons pas du tout où est Enzo. Son amie Clara qui nous a contactés nous a dit qu'il n'avait plus accès aux réseaux sociaux. C'est elle qui l'a eu la dernière fois au téléphone, il y a quelques jours. Elle nous a dit aussi qu'elle avait entendu la grand-mère d'Enzo en fond dire qu’il serait ' lavé et purifié"'. Il serait auprès d'un pasteur, on ne sait où. Il faut absolument le retrouver", s'inquiète-t-il.

Un hashtag créé

L'association a publié sur les réseaux plusieurs des derniers messages qu'Enzo a envoyés à son amie. Il y dit notamment qu'il ne va "plus pouvoir communiquer" avec elle, qu'il a "peur", qu'il a "besoin d'aide". Puis il ajoute :"Ils vont me détruire. Et je ne pourrai plus te parler. Et ça je ne supporterai pas. Je t'aime".

Fierté Montpellier Pride a lancé le #LibérezEnzo très partagé depuis deux jours. Plusieurs associations comme SOS Transphobie ont relayé l'alerte. Toute personne pouvant apporter des éléments à l'enquête peut contacter le 17.

