Mort d'Alisha : quelles suites pour les deux adolescents mis en examen pour "assassinat" ?

Ils avaient été déférés devant un juge dans l'après-midi mercredi et ont été vus par des professionnels de l'unité éducative auprès du tribunal pour qu'un bilan de leur situation individuel soit fait. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un garçon et une jeune fille âgés de 15 ans, en couple, ont été mis en examen pour "assassinat" à la suite de la mort d'Alisha, 14 ans. Peu après la mise en examen des deux mineurs, la juge des libertés et de la détention a statué sur la question de leur placement ou non en détention provisoire et a suivi les réquisitions du parquet. Les deux jeunes sont désormais en prison, au quartier des mineurs de deux établissements différents.