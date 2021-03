Mort d'Alisha : en toile de fond, les réseaux sociaux et le harcèlement

Toute innovation technologique peut avoir de merveilleuses applications, comme les plus funestes. Deux jours après le terrible drame qui a coûté la vie à une adolescente de 14 ans d'un lycée professionnel d'Argenteuil, retrouvée morte noyée dans la Seine, après un différend avec un couple d'adolescents, de nouveaux éléments ont fait jour. Et précisent l'enchainement des faits qui a mené à un telle tragédie.

"Ce qui est arrivé à cette jeune fille est absolument terrible et ignoble. Elle a été emportée par le harcèlement, par une spirale infernale qui a conduit à ce drame", a souligné Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, évoquant un "phénomène nouveau qui se prolonge après les cours et après la classe".

L'équipe pédagogique conseille alors à Alisha et à sa mère de porter plainte à la police. Les deux élèves incriminés se voyaient, eux, interdits de se rendre dans l’établissement et étaient convoqués en conseil de discipline. Une réunion finalement décalée au mardi 9 mars.

Sous couvert de l'anonymat, une élève de Terminale raconte également à l'AFP comment la situation s'est envenimée encore un peu plus. La jeune fille interpellée"a tourné dans les réseaux sociaux que (la victime, ndlr) était une pute. Cela n'a pas plu à la victime et ça a dégénéré". Alisha "m'a parlé, elle m'a dit qu'elle se faisait harceler. Je l'ai vue se battre avec celle qui la harcelait devant les toilettes" la semaine dernière, a poursuivi cette élève, en pleurs.

Si le harcèlement via les réseaux sociaux ne semble pas être la cause première du décès d'Alisha, il paraît avoir été un catalyseur de la situation, radicalisant les intentions des deux mis en cause. Selon une étude, réalisée pour Diplomeo entre décembre 2020 et janvier 2021, près de 17% des jeunes de 16 à 25 ans disent avoir été victimes de cyberharcèlement.

Un phénomène loin d'être négligeable à l'école, avec presque un jeune sur cinq victimes à un moment de sa vie de harcèlement numérique. Une majorité des jeunes de 16 à 25 ans, 52%, déclare d'ailleurs passer plus de trois heures par jour sur les réseaux sociaux.