Mort d'Alisha à Argenteuil : le récit glaçant d'un crime prémédité

Le magistrat s'est exprimé à l'issue de la garde à vue de deux adolescents, une fille et un garçon qui étaient en classe de 3e au lycée professionnel privé Cognac-Jay, avec la victime. Nés en 2005, ils ont tous deux été déférés cet après-midi "pour l'ouverture d'une information (judiciaire) pour des faits d'assassinat avec réquisition de mandat de dépôt". "Pour le parquet, la thèse de l'accident est totalement écartée, on est bien sur un homicide volontaire avec préméditation", a insisté le magistrat avant de revenir sur la chronologie des événements qui se sont soldés par une tragédie.

Pour le parquet, pas de doute, les deux adolescents placés en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi avaient préparé leur geste. Ce mercredi, le procureur de la République de Pontoise Eric Corbaux a relaté le scénario macabre d'un événement survenu en moins de trois heures et qui a coûté lundi dernier la vie à Alisha, 14 ans.

C'est en septembre 2020 qu'Alisha et les deux suspects se sont rencontrés au lycée Cognac-Jay. "Une brève relation amoureuse s'était nouée entre le jeune homme et la victime. À l'issue, en septembre 2020, une autre relation se noue entre le jeune homme et la jeune fille (déférée ce mercredi, ndlr). Les deux jeunes filles gardent par ailleurs des relations amicale ce que le jeune homme a du mal à accepter", a relevé le procureur.

La suite se poursuit en février 2021. Au cours du mois, une photo de la victime en sous-vêtement est diffusée sur Snapchat. "Cette photo a été piratée sur son propre compte Snapchat qu'elle avait laissé ouvert", selon le magistrat.

Le 5 février 2021, le lycée a été avisé par une élève de ces faits et de la diffusion de cette image. "Aucune plainte, aucune mention, aucune main courante n'a été enregistrée à ce jour pour évoquer ces faits auprès du commissariat d'Argenteuil." Le jeune homme a en revanche fait l'objet d'une sanction disciplinaire suite à ces faits puisqu'il a été exclu du lycée. Il devait passer en conseil de discipline le 2 mars mais ledit conseil avait été reporté au 9 mars.

Quelques semaines plus tard, le lundi 1er mars, une bagarre physique s'est déroulée entre la victime et la jeune fille au sein du lycée. Suite à ces faits, cette dernière a été expulsée et devait elle aussi passer en conseil de discipline le 2 mars. Mais là également, la réunion a été reportée au 9 mars.