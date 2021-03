Mort d'Alisha à Argenteuil : les deux suspects mineurs mis en examen pour assassinat

Sa petite amie du même âge, également suspectée dans cette affaire, a elle aussi été mise en examen du même chef d'accusation quelques heures plus tard, a annoncé le parquet. Le juge des libertés et de la détention devait statuer dans la nuit sur la question de leur placement ou non en détention provisoire, qui a été requis dans l'après-midi.

Plus tôt dans la journée, le procureur de Pontoise Eric Corbaux a livré le récit de la mort d'Alisha, frappée puis jetée dans la Seine pour des "futilités" par ses deux camarades de classe. Ce sont "des futilités de ce type-là qui auraient justifié l'envie de faire quelque chose envers la victime", a esquissé le magistrat, indiquant que cette volonté ressortait de SMS échangés entre les deux protagonistes.

Durant leur audition dans les locaux de la police judiciaire, les jeunes suspects "n’ont pas fait part non plus d’un remords immédiat", a lâché le procureur. "On parle de ces jeunes gens qui ont à peine 15 ans...", laisse-t-il planer, avant d'ajouter: "On n’est pas toujours dans quelque chose qui est de la rationalité la plus totale."