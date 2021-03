Mort d'Alisha à Argenteuil : marche blanche ce dimanche, la ville toujours traumatisée

Sept jours après la mort violente d'Alisha, l'émotion est toujours très vive dans la commune du Val d'Oise de 110.000 habitants. Les deux suspects, un garçon et une fille de 15 ans, ont été écroués dans les quartiers pour mineurs de deux établissements pénitentiaires. Ils encourent jusqu'à vingt ans de prison. Alisha, 14 ans, a succombé à un guet-apens lundi après-midi sous le viaduc de l'autoroute A15. Dans ce lieu à l'écart des habitations, la jeune fille aurait été brutalement frappée puis jetée dans le fleuve, encore consciente. Les relations au sein du trio scolarisé en troisième dans le même établissement, "trois amis au début", s'étaient dégradées ces dernières semaines, entre amourettes et "futilités" adolescentes, selon le procureur de Pontoise Eric Corbaux.

Encore sous le choc du décès d'Alisha, retrouvée morte après avoir été battue et jetée dans la Seine par deux lycéens, la ville d'Argenteuilorganise ce dimanche une marche blanche en hommage à l'adolescente de 14 ans. Le cortège partira à 14 heures du lycée Cognac-Jay, où la jeune fille était scolarisée et s'achèvera au parc des Berges, en bord de Seine où les parents et la famille devraient brièvement prendre la parole.

Le cyberharcèlement doit être sanctionné plus sévèrement

Le cyberharcèlement doit être sanctionné plus sévèrement - Jean-Michel Blanquer

Les choses s'étaient envenimées au point que leur lycée professionnel avait temporairement exclu les deux suspects pour le harcèlement de la victime. Alisha avait vu son téléphone piraté et des photos d'elle en sous-vêtements diffusées sur Snapchat. Les deux mis en examen devaient passer en conseil de discipline mardi, le lendemain du drame. En garde à vue, les deux adolescents "n'ont pas fait part non plus d'un remords immédiat", a déclaré le procureur.

Dimanche, Jean-Michel Blanquer a souligné que le "cyberharcèlement doit être sanctionné plus sévèrement", saluant le fait qu'il y ait "de plus en plus de conseils de discipline liés à ce type d'affaire".