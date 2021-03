Mort d'Elisa Pilarski : son compagnon mis en examen pour homicide involontaire

De son côté, Me Alexandre Novion, avocat de Christophe Ellul a réagi à LCI : " Cette mise en examen n’est pas un scoop. Il s’agit d’un événement qui était annoncé depuis longtemps. Maintenant que le statut est officialisé, on va se défendre en considération de ce nouveau statut. Pour Christophe Ellul, c’est un coup supplémentaire porté à son moral. " Il a aussi ajouté que le compagnon Elisa Pilarski était "combatif " et qu'il allait "se défendre". "Malgré ce nouveau statut, il reste une victime. Il a perdu sa compagne et son enfant Enzo dans ce drame. Il va continuer de collaborer au mieux avec la justice. Je rappelle qu’il est présumé innocent".

Christophe Ellul, avait mis en cause une meute de chasse, mais les résultats des analyses ADN et d'un examen des morsures "tendent à démontrer l'implication exclusive du chien Curtis dans les morsures ayant entraîné la mort" de la jeune femme, avait indiqué le parquet en novembre. Le compagnon de la victime refuse de croire que son chien est l'unique responsable de la mort de sa copine. "Curtis est innocent. Il n'aurait jamais tué Elisa", avait-il alors réagi, critiquant les rapports d'expertise.