Mort d'Olivier Dassault : la piste d'un décollage "atypique" étudiée par le parquet

Les autopsies, prévues ce mardi, devraient apporter de nouveaux éléments d'explication. Dans l'immédiat, le parquet a affirmé ne disposer d'aucun élément concernant le taux d'alcool dans le sang du pilote. Une certitude, ce type de vol était relativement régulier pour l'élu LR. La procureure de Lisieux explique d'ailleurs que le pilote "transportait M. Dassault régulièrement". Le député et administrateur de Dassault Aviation, fils de Serge Dassault et père de trois enfants, "avait l'habitude, de temps en temps, de décoller de cette propriété".

Le drame, qui a eu lieu dimanche lors du décollage, s'est produit sur une colline de Touques où les vastes propriétés sont nombreuses. À en croire de rares réactions des riverains, une forte "déflagration" a embrasé les environs. "Ça a fait un bruit sourd. On a eu peur pour notre petite. Ça nous a fait flipper", pointe de son côté un voisin ayant requis l'anonymat. Adèle, 30 ans et habitante d'un lotissement à l'arrière de la propriété, ajoute : "On a entendu l’hélicoptère décoller comme régulièrement. Tout de suite après le décollage on a entendu un énorme fracas. On n'a pas vu grand-chose juste quelques fumées et c'est tout".