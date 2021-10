Mort de Bernard Tapie : que va-t-il advenir de l'affaire du Crédit Lyonnais ?

En juin dernier, le parquet général avait requis une peine de cinq ans de prison avec sursis et 300.000 euros d'amende pour "complicité d'escroquerie" et "détournement de fonds publics". Affaibli par son cancer, Bernard Tapie n'avait pas été en mesure de se présenter aux dernières audiences.

Nous continuerons son combat avec son épouse et ses enfants - Me Lantourne

"Je ressens une immense tristesse et une grande frustration, car il espérait gagner son combat contre le CDR [Consortium de Réalisation, entité gérant le passif du Crédit Lyonnais] et le parquet, avant de partir. C'était une question d'honneur pour lui. Nous continuerons son combat avec son épouse et ses enfants", a déclaré à l'AFP Me Lantourne.