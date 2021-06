Mort de Clément Méric : des peines moins lourdes en appel pour deux anciens skinheads

Cinq et huit ans d'emprisonnement. Voici les peines dont deux anciens skinheads ont écopé, vendredi, pour la mort en 2013 de Clément Méric. Esteban Morillo, 28 ans, et Samuel Dufour, 27 ans, étaient jugés par la cour d'assises, qui a opté pour un verdict moins sévère qu'en première instance.

Samuel Dufour, 27 ans, avait lui été condamné à sept ans en première instance. Même s'il n'avait pas frappé Clément Méric, la cour d'assises de Paris avait jugé que sa participation à la bagarre avait empêché les camarades de Clément Méric de venir en aide à la victime. En appel, il avait également assuré s'être défendu, ce que la cour de l'Essonne a rejeté, en le condamnant à cinq ans d'emprisonnement.

Au cours des deux semaines d'audience, témoins et expertises se sont souvent contredits et n'ont pas permis de lever toutes les zones d'ombre entourant le bref et violent échange de coups. La question de l'usage d'un poing américain a été longuement débattue, Samuel Dufour et Esteban Morillo niant formellement tout au long du procès y avoir eu recours. La cour les a reconnus coupables vendredi soir de "port d'arme prohibé". La décision deviendra définitive à défaut d'un pourvoi en cassation.

Hasard du calendrier, ce verdict intervient huit ans jour pour jour après la mort du jeune homme. Une manifestation a d'ailleurs lieu ce samedi à Paris, place de la République. Notamment pour "replacer le meurtre de Clément sur le plan politique : la montée en puissance de l’extrême droite et de ses violences", selon le site militant Paris-Luttes info.