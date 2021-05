Mort de Michel Fourniret : Eric Mouzin dénonce "toutes les erreurs commises dans le dossier d'Estelle"

Ce mardi, le père de la petite Estelle, 9 ans, disparue le 13 janvier 2003 à Guermantes, a de nouveau témoigné auprès de plusieurs médias pour s'exprimer plus longuement sur les conséquences que pourraient avoir la mort de "l'Ogre des Ardennes", qui avait été mis en examen en mars 2020 pour "enlèvement et séquestration suivis de mort" dans le cadre du dossier Estelle Mouzin.

"La mort de Michel Fourniret est anecdotique. Elle est la manifestation de toutes les erreurs qui ont été commises dans le dossier d'Estelle et d'autres", a souligné Eric Mouzin. "C'est la manifestation aussi du défaut de la justice française d'instruire ce genre d'affaires et d'une espèce de légèreté qui a été la règle vis-à-vis de ce couple (Michel Fourniret et son ex-compagne Monique Olivier, ndlr)", a-t-il poursuivi au micro d'Europe 1.

"À partir du moment où ils sont arrêtés en 2003 et que les enquêteurs belges les 'livrent' à la police française, on s'étonne et on s'interroge. Et vraiment, c'est quelque chose d'incompréhensible, qu'il n'y ait pas eu une tentative de suivi du parcours de ce couple. C'était pas possible, après qu'ils ont avoué une série de meurtres en 1987, 1988, 1989, 1990, 2000 et 2001, qu'on puisse ne pas penser qu'il n'y avait pas d'autres."