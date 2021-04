Mort de Sarah Halimi : "rassemblements de la colère" de Paris à Tel Aviv

Colère et incompréhension. La Cour de cassation a confirmé, le 14 avril dernier, l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, écartant de facto la tenue d'un procès. L'instance a entériné le caractère antisémite du crime mais confirmé l'impossibilité de juger son auteur, hospitalisé en psychiatrie, compte tenu de l'abolition de son discernement lors des faits. Face à ce qu'ils considèrent comme une injustice, plusieurs collectifs de citoyens et de représentants de la communauté juive ont appelé à la manifestation.

Cette mobilisation devrait également trouver un écho à l'étranger. Dans plusieurs pays, des appels à manifester devant des ambassades et consulats français ont été relayés sur les réseaux sociaux. Des rassemblements sont attendus dans les villes américaines de Los Angeles, Miami et New-York mais aussi dans certaines capitales européennes (Londres, Rome). Une importante mobilisation devrait également avoir lieu en Israël, à Tel Aviv et Jérusalem notamment, où la sœur de Sarah Halimi a récemment porté plainte pour obtenir gain de cause.

Pour rappel, la sexagénaire juive avait été tuée en 2017 à Paris par Kobili Traoré, un voisin. Gros consommateur de cannabis, il était en proie à une "bouffée délirante" au moment des faits, selon les sept experts psychiatriques qui l'ont examiné. La cour d'appel de Paris avait alors conclu à l'existence d'un trouble psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, ce que la Cour de cassation a jugé conforme au droit.