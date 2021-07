Mort de Steve à Nantes : un commissaire mis en examen pour homicide involontaire

Le commissaire divisionnaire Grégoire Chassaing, chargé du dispositif policier au moment de la chute dans la Loire de Steve Maia Caniço à Nantes le 21 juin 2019 au cours soirée à l'occasion de la fête de la Musique, a été mis en examen pour homicide involontaire, a fait savoir le parquet de Rennes.

Steve Maia Caniço, un animateur périscolaire de 24 ans, s'était rendu à une soirée électro en bord de Loire dans la nuit du 21 au 22 juin 2019. Son corps avait été retrouvé noyé dans le fleuve plus d'un mois plus tard. "Mon client conteste les motifs et les termes de sa mise en examen mais il ne souhaite faire aucun commentaire sur une instruction en cours", a déclaré à l'AFP Me Louis Cailliez, avocat du commissaire divisionnaire Grégoire Chassaing.