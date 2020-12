Mort de Zineb Redouane à Marseille : une contre-enquête met en cause les CRS

Elle était à sa fenêtre et s'apprêtait à la fermer quand elle a été blessée. Début décembre 2018, alors que la manifestation de l'acte III des Gilets jaunes à Marseille dégénère, Zineb Redouane, une Algérienne de 80 ans, est atteinte au visage par des éclats de grenade lacrymogène dans son appartement, situé au 4e étage d'un immeuble de la ville. Grièvement blessée, elle décèdera le lendemain à l'hôpital lors de son anesthésie. Sa mort avait alors suscité beaucoup d'émotion et de colère. Après plusieurs rebondissements, l'affaire est transférée à Lyon en août 2019 à la suite de soupçons de collusion entre le parquet de Marseille et les policiers mis en cause.

Et deux ans après le drame une contre-expertise indépendante valide la thèse d'un tir tendu, contrairement aux premières conclusions de l'enquête. Publiée lundi 30 novembre dans la soirée, cette contre-enquête a été menée par le média d'investigation en ligne Disclose et le groupe de recherche basé à Londres Forensic Architecture. L'analyse, s'appuyant sur le rapport balistique, des images de vidéosurveillance et une modélisation 3D détaillée "contredit le rapport d'expertise" officiel qui concluait que le lance-grenade à l'origine du tir avait été "utilisé selon les préconisations et les procédures d'emploi en vigueur dans la police nationale" et mettait hors de cause les CRS.