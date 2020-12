Mort de Zineb Redouane : sa fille porte plainte contre Castaner

La fille de Zineb Redouane, morte fin 2018 à Marseille après avoir été touchée au visage par une grenade lacrymogène, a porté plainte contre Christophe Castaner devant la Cour de justice de la République (CJR), selon son avocat. "La plainte a été envoyée ce jour", a dit mardi 1er décembre Me Yassine Bouzrou. Elle vise l'ancien ministre de l'Intérieur pour "altération et soustraction de preuves" et met en cause des déclarations de Christophe Castaner sur l'affaire, qui auraient été un moyen d'"entraver la manifestation de la vérité", selon la plaignante.