Mort d'Olivier Dassault : l'hélicoptère était "parfaitement en état de fonctionner", selon le parquet

L'enquête suit son cours. L'hélicoptère, qui s'est écrasé dimanche à Touques (Calvados) entraînant la mort d'Olivier Dassault et du pilote Jean-Claude Bedeau, était "parfaitement en état de fonctionner", a indiqué le parquet de Lisieux, ce mercredi. Avant le décollage, "toutes les vérifications avaient été faites", sur l'appareil qui date de 1986, a souligné le procureur de la République de Lisieux Delphine Mienniel. Une défaillance technique n'est toutefois toujours pas exclue. "Les prélèvements sont en cours. Par la suite, il y aura des expertises", a précisé la magistrate. Les débris de cet appareil, de type écureuil, ont été évacués du site de l'accident mardi.

Pour l'instant, il est difficile d'identifier une défaillance humaine. L'autopsie pratiquée mardi qui conclut à un décès d'Olivier Dassault et de son pilote par "polytraumatismes" ne permet pas de le dire, a expliqué la magistrate. Après, "on a procédé à des prélèvements qui seront peut-être plus parlants", a-t-elle ajouté. "S'il y a de l'alcool ou des stupéfiants, les prélèvements toxicologiques nous apporteront en principe des éléments de réponse" dans les jours à venir, a indiqué Delpine Mienniel.

Le pilote âgé de 74 ans aurait-il pu faire un malaise ? La magistrate de Lisieux a répondu qu'"en l'état des éléments ce n'est pas un malaise cardiaque qui apparaît. En l'état des corps, je ne suis pas convaincue qu'on puisse l'établir." Selon les premiers éléments de l'enquête, l'hélicoptère est "parti en vrille avec une force centrifuge extrêmement importante" et s'est "cassé en deux avec la queue d'un côté et le cockpit de l'autre" après avoir "heurté un arbre", a ajouté la magistrate. À noter que l'appareil venait de décoller de façon "atypique", avec un angle d'environ 45 degrés au lieu de 90 habituellement, selon le témoin le plus direct du drame, a-t-elle rappelé.