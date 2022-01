Affaire Gabby Petito : le fiancé de la jeune YouTubeuse avoue son meurtre avant de se suicider

Pour rappel, le jeune couple, Brian Laundrie et Gabby Petito, avait quitté New York en juillet 2021 pour un voyage dans une camionnette aménagée. Censé durer quatre mois, ce périple dans les parcs nationaux de l'Ouest américain était régulièrement partagé sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos. Mais le jeune homme au crâne rasé était rentré plus tôt que prévu - et seul - le 1er septembre, alors que les parents de Gabby Petito étaient sans nouvelles d'elle depuis fin août. Le corps de la jeune blogueuse de 22 ans avait finalement été retrouvé le 19 septembre près du parc national de Grand Teton, dans le Wyoming. Selon le médecin légiste ayant supervisé son autopsie, elle est décédée à la suite "de blessures causées par un objet contondant à la tête et au cou avec une strangulation manuelle", rapporte le FBI.