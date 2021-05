"Mortier" et "mortier d'artifice" : quelle différence ?

Une autorisation délivrée par la préfecture aux professionnels est nécessaire pour acheter des mortiers d'artifice d'un diamètre de plus de 30 millimètres. La vente ou l'achat hors des clous peuvent actuellement être sanctionnés par une amende allant jusqu'à 1500 euros et le double en cas de récidive.

La loi de Sécurité globale, adoptée par l'Assemblée le 15 avril mais pas encore promulguée (actuellement examinée par le Conseil constitutionnel), prévoit de durcir la réglementation en sanctionnant l'achat, la détention, l'utilisation et la vente à des non professionnels par des peines pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. Le double si la transaction a eu lieu sur Internet.