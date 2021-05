Moselle : une femme de 22 ans tuée dans la rue, son compagnon interpellé

Selon les premiers éléments de l'enquête confiée à la police judiciaire de Metz, la victime tentait d'échapper à son compagnon quand ce dernier l'a rattrapée et frappée à plusieurs reprises à l'aide d'une arme blanche. On ignore si l'arme du crime a ou non été retrouvée.

"Le suspect a pris la fuite, il s'agit du compagnon de la victime", avait précisé dans la matinée le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri avant d'annoncer en fin de journée que le suspect avait été "interpellé par la police judiciaire à Hayange au cours de l'après-midi au domicile d'une autre personne". Le suspect et la personne chez qui il a été interpellé ont été placés en garde-à-vue, respectivement pour "homicide sur conjoint" et "recel de malfaiteur".

Âgé de 23 ans et de nationalité serbe, l'homme arrêté avait déjà été condamné à un an de prison pour des délits routiers. Il avait récemment bénéficié d'un aménagement de peine et avait été placé mi-mai en détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), a précisé le parquet. Le suspect et la victime sont les parents d'une petite fille née en 2017. L'enfant a fait l'objet d'un placement, a indiqué le parquet.

"Ce qui est triste, c'est que le commissariat se trouve en face du lieu où se sont déroulés les faits", a regretté M. Engelmann. "Mais le commissariat malheureusement est fermé la nuit. On avait déjà dû se battre pour le maintenir sur la commune, mais, à 18h, il ferme."