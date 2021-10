Mosquée fermée à Allonnes : enquête ouverte pour "apologie de terrorisme"

La préfecture de la Sarthe a dénoncé dans un communiqué les activités de cette mosquée qui accueille environ 300 fidèles. "Les prêches et l’activité de ce lieu de culte, fréquenté par des individus appartenant ou proches de la mouvance islamiste radicale, légitiment le recours au jihad armé, la mort en martyr, la commission d'actes de terrorisme et le recours à la violence, la haine et la discrimination ainsi que l’instauration de la charia", a-t-elle écrit.

Face à ces accusations, l'Association allonnaise pour le juste milieu (AAJM) qui gère la mosquée s'est défendue dans un communiqué publié sur Facebook et a dénoncé "une politique d'affichage". "Le ministre de l’Intérieur s’illustre une fois de plus dans une démarche et une politique d’affichage", a écrit l'association.

Elle a aussi promis de contester "judiciairement les mesures et décisions prises", et regretté "le tort qui est fait aux fidèles qui fréquentent la mosquée et à la communauté musulmane qui se trouve lésée et stigmatisée". "Ces associations allonnaises ainsi que ses gérants ont toujours œuvré dans le bien et prêché l’islam du juste milieu", a-t-elle assuré.