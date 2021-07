Normandie : l'alcool en cause dans l'accident qui a tué quatre adolescents de 16 ans

Ils s'appelaient Léo, Raphaël, Adil et Melvil. Vendredi soir, les quatre adolescents sont partis faire la fête avec deux autres copains, plus âgés. Au volant, un jeune bachelier de 18 ans, à ses côtés, un mineur d'un an son cadet.

En montant à l'arrière de l'utilitaire deux places dans lequel ils n'étaient pas attachés, aucun de ces six garçons n'imaginait le drame qu'ils allaient vivre dans la nuit. A 2h30, la voiture a percuté un mur, à Amfreville-sous-les-Monts (Eure). Deux adolescents de 16 ans sont morts sur le coup et deux autres du même âge sont morts des suites de leurs blessures à l'hôpital. Le conducteur et son passager ont été, eux, plus légèrement blessés.

Ce lundi, deux jours après les faits, Christophe Salort, procureur de la République adjoint à Evreux, a révélé que le conducteur avait un taux d'alcoolémie élevé. "Il présentait, trois heures après l'accident, un taux d'alcoolémie de 0,77 mg d'alcool par litre d'air expiré" (1,76 g/litre de sang)," selon le magistrat.