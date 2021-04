Incendie de Notre-Dame de Paris : deux ans après, où en est l’enquête ?

Vingt-quatre mois après l'incendie de Notre-Dame qui avait ému le monde, une question persiste, lancinante : trouvera-t-on un jour la cause de ce sinistre ? Plusieurs hypothèses sont sur la table, mais aucune n'a pour le moment été accréditée. Et l'on se demande encore s'il s'agit d'un acte de malveillance ou d'un banal accident qui a viré au cauchemar.

Aussitôt après le drame, une enquête préliminaire a bien été ouverte par le parquet de Paris et deux mois plus tard, les investigations ont été confiées à trois juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, aux prérogatives plus larges. Mais leurs recherches prennent du temps, et pour ne rien arranger l'épidémie de Covid-19 a contribué à ralentir leur mission, le temps de pouvoir garantir les règles sanitaires sur le chantier.