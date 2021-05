Nouvelle affaire de viol en pleine rue à Paris : deux hommes en garde à vue

Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme avait déjà été interpellé et placé en garde à vue après avoir été filmé en train de violer une femme. La vidéo avait été filmée par des habitants du quartier, habitués à faire des vidéos pour dénoncer les nuisances liées au trafic. A l'issue de sa garde à vue lundi dernier, l'homme de 38 ans a été mis en examen des chefs de viol par personne en état d'ivresse, trafic de stupéfiants et usage de stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire. La victime avait été prise en charge après les faits par les secours. Selon plusieurs sources, ces deux personnes sont des consommateurs de crack.

"Des toxicomanes qui ont des rapports consentis ou imposés, on ne le sait pas forcément, sur la voie publique ou dans les lieux publics du quartier, c'est plusieurs fois par semaine ici, confie à LCI un riverain. La vidéo du viol postée sur les réseaux a choqué beaucoup de monde, mais si on ne montre pas ce que l'on vit, on ne nous croit pas et les autorités ne se bougent pas. Là, on continue les manifestations notamment pour récupérer le jardin d'Éole ou le ministre, la préfecture de police et la Ville de Paris ont voulu parquer les drogués, et on attend de vraies solutions pour ces personnes qui sont malades".