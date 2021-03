Nouvelles échauffourées dans la métropole lyonnaise, 5 personnes interpellées à Bron

Pour la troisième soirée de suite, la métropole lyonnaise est confrontée à une flambée de violence. Ce samedi soir, peu après le couvre-feu, des échauffourées ont éclaté dans le quartier de Parilly à Bron, au sud-est de la ville de Lyon. Cinq personnes ont été interpellées.

Trois véhicules ont été incendiés et une voiture de police dégradée, alors que des agents se trouvaient en intervention non loin de là, a rapporté la préfecture à l'AFP. Sur une vidéo postée sur Twitter par le syndicat indépendant des commissaires de police, Commissaires de Police SICP, on peut voir une dizaine de jeunes se jeter sur le véhicule de police pour briser vitres et pare-brise. "Prochaine étape, ce sera quoi ?", s'insurge le syndicat, dénonçant "la culture de l'excuse" et "l'absence d'incarcération". Les policiers auraient aussi reçu des jets de projectiles, rapportent nos confrères de France 3.