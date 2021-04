Nouvelles menaces de mort contre le député LaREM Sacha Houlié

Le député a déjà été menacé à maintes reprises, à son domicile mais aussi à sa permanence. Il a d'ailleurs porté plainte plusieurs fois. En 2017, notamment, il avait été le destinataire d'une lettre dactylographiée, et non signée. Le courrier, qui était arrivé au Palais Bourbon, disait au député qu'il défendait un politique "odieuse" à l'égard "des retraités qui ont travaillé toute leur vie". Le corbeau écrivait également : "Arrivant au terme de ma vie, n'attendant plus rien, je vais rendre service à la société. J'ai suffisamment de renseignements sur vous, et je sais où vous trouver".

En 2019, il avait porté plainte après avoir constaté des graffitis inscrits à sa permanence de Poitiers. “Les lâches, les couards et les agitateurs ne me feront jamais taire”, avait alors écrit Sacha Houlié sur son compte Twitter. “Cette dégradation, qu’elle soit l’œuvre des Insoumis ou des Gilets Jaunes, j’attends qu’ils s’en expliquent, s’en excusent et la réparent.”

Les auteurs de menaces encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende.