Neuf personnes sont mortes noyées mercredi dans le sud de la France

Dans l'Hérault, les cinq victimes étaient âgées de 64 et 73 ans et se baignaient sur les plages de la Grande-Motte, Agde, Marseillan, Serignan et Vias. Sept sauvetages ont également eu lieu, ont détaillé les secours. Le département était alors placé en vigilance orange pour orages, pluies et inondations.

"Les gens sont incités à aller se baigner. Ce qu’on ne voit pas ce sont les courants sous-marins qui sont importants et qui entraînent à la fois vers le fond et vers le large. L’eau est chaude, on croit qu’on va s’amuser et rapidement on est tiré vers le large et le fond et on s’épuise à essayer de revenir, c’est ce qui occasionne la noyade ou le début de noyade", a témoigné sur TF1 le Lieutenant-colonel Aurélien Manenc du Sdis 34.