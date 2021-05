Nuit de violence à Fréjus : 3 policiers blessés, "scène de chaos et déferlante de haine", selon le syndicat Alliance

Des véhicules incendiés, plusieurs magasins vandalisés et des affrontements entre forces de l'ordre et des jeunes du quartier. La cité de la Gabelle à Fréjus (Var) a connu une soirée de violences. Les forces de police - nationale et municipale - sont intervenues vers 19h après avoir été appelées par des riverains. Selon Var Matin, une caméra de surveillance notamment avait été sciée.

Des affrontements s'en sont suivis entre plusieurs dizaines d'individus et policiers. "Entre 30 et 40 individus ont commencé par allumer des feux de poubelles" sur une grosse artère commerçante qui longe un quartier sensible, a rapporté à l'AFP la police nationale. Ils ont ensuite jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Sur LCI, David-Olivier Reverdy, secrétaire national du syndicat Alliance décrit"une scène ordinaire de police qui a débouché sur une scène de chaos. Nous avons été appelés par des riverains. Lorsque nous sommes arrivés... Une déferlante de haine. les violences urbaines ont duré jusqu'à 3h du matin. "