Nuit de violence à Redon : plusieurs gendarmes blessés, un fêtard la main arrachée

INCIDENT - Des affrontements ont fait plusieurs blessés ce samedi 19 juin lors de la dispersion d'une fête organisée en pleine nuit près de Redon, en hommage à Steve Maia Caniço, mort noyé à Nantes il y a deux ans.

Des affrontements ont eu lieu pendant plus de sept heures près de Redon, en Ille-et-Villaine, entre les gendarmes et plusieurs centaines de participants à une fête sauvage. Et ceux-ci ont été d'une "extrême violence", a décrit la préfecture, selon qui les forces de l'ordre ont été "confrontées à des individus violents qui refusent de quitter les lieux de ce rassemblement interdit" et essuyé "des jets de cocktail molotov, boules de pétanque, morceaux de parpaings".

Des blessés "pris en charge"

D’après le bilan provisoire communiqué par le préfet d’Ille-et-Villaine Emmanuel Berthier, on dénombre cinq blessés parmi les 400 gendarmes mobilisés, dont deux qui ont été conduits à l'hôpital de Redon. Plusieurs blessés sont aussi à déplorer du côté des participants, sans que l’on sache encore précisément combien. Un jeune homme de 22 ans a eu une main arrachée au cours de ces affrontements, a également confirmé le préfet lors d'une conférence de presse ce samedi matin, qui n'a pas donné de détails supplémentaires sur les causes de l'accident. Selon le média Brut, la victime est actuellement hospitalisée et "consciente". Toujours d'après le préfet, "une enquête a été immédiatement diligentée par le parquet de Rennes qui fera la lumière sur les circonstances dramatiques de cet accident". "Les gendarmes mobiles ont fait usage de grenades et de tirs de LBD", mais aussi de gaz lacrymogènes pour disperser les fêtards, a expliqué à LCI Clément Lanot, journaliste indépendant présent sur place. Les blessés sont actuellement "pris en charge par les services de secours et les associations de protection civile, mobilisées sur place par le préfet", a précisé la préfecture sur Twitter.

En réalité, un millier de personnes ont voulu se rassembler vendredi soir dans un champ près de Redon, dans le secteur de l’hippodrome selon France Bleu, pour y faire la fête et rendre hommage à Steve Maia Caniço, mort noyé à Nantes il y a deux ans, au cours d’une Fête de la musique interrompue par la police. Sur place, les aspirants à la fête n’ont trouvé qu’un dispositif de forces de l'ordre. Ces affrontements, qui duraient depuis minuit, ont cessé au petit matin, vers 6h, lorsque les fêtards ont fini par s'installer dans un champ voisin. Mais les tensions ont repris de plus belle suite à une nouvelle tentative d'expulsion des gendarmes sous des nuages de gaz lacrymogènes, avant que ces derniers ne quittent les lieux vers 8h et laissent le "Teknival" se dérouler. "Ce matin, le calme est revenu", a déclaré le préfet tout en demandant "de façon très claire aux participants de quitter les lieux", qui étaient encore plusieurs centaines à être rassemblés. Deux jours plus tôt, la préfecture avait pris un arrêté visant à interdire ce type de "rassemblement festif à caractère musical de type teknival ou rave-party pouvant regrouper plusieurs centaines de participants" et "susceptible de se dérouler entre le vendredi 18 et le mardi 22 juin 2021 en Ille-et-Vilaine".

La rédaction de LCI

