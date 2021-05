"On veut lui faire porter le chapeau", confie la sœur du tueur présumé d'Eric Masson

Quatre jours après le drame d'Avignon et quelques heures après l'hommage rendu au brigadier Eric Masson, trois hommes ont été interpellés au péage de Remoulins, à 20 kilomètres à l'ouest d'Avignon, en direction de l'Espagne. Parmi eux figuraient le tireur présumé et son complice, de 19 et 20 ans, ainsi que le chauffeur du véhicule. Les hommes, et la sœur de l'un d'eux - alors soupçonnée d'être complice et arrêtée au petit matin ce lundi - ont été placés en garde à vue au commissariat d'Avignon.