Opérations anti-stups dans les beaux quartiers : "Vous n’allez pas me mettre 200 euros d'amende pour un 'oinj'"

Puis ce dernier dresse un bilan au cours des derniers mois : "Depuis septembre, 2000 amendes forfaitaires de 200 euros pour usage de stupéfiants ont été dressées dans le 7e arrondissement ". Cette amende, expérimentée d'abord dans quelques départements, a été généralisée en septembre dernier dans toute la France. "Pour nous, c'est un gain de temps. On sort notre appareil avec le logiciel dédié, on demande une pièce d'identité au contrevenant qui consomme des stupéfiants, et on verbalise. Si le contrevenant est en possession de plus d'une certaine quantité, on l'emmène au commissariat, idem en cas de récidive". Le contrevenant doit par ailleurs "reconnaître les faits" et "accepter la confiscation et la destruction des stupéfiants et accessoires saisis".

L'opération se poursuit, dans plusieurs squares dissimulés derrière des arbres et arbustes. Dans l'un d'eux, quelques jeunes sont rassemblés, mais rien d'illégal pour le moment, on boit des sodas et on mange des gâteaux. Devant l'entrée d'un autre jardin, les policiers sont démasqués par des individus méfiants : "C'est des baqueux", murmurent l'un d'eux un peu méfiant. "Bien sûr, il n'y a pas d'interpellation sur chaque intervention, et la météo aujourd'hui ne jours pas en notre faveur, il y a très peu de monde dans les parcs et jardins", glisse le commissaire central.

Le commissaire Olivier Goupil le confirme : petit joint ou quantité plus importante, c'est la "tolérance zéro". "La plupart des gens qui fument des joints sur la voirie ou ailleurs pensent que c'est légal, normal. Eh bien non, c'est un délit. Alors, l'amende de 200 euros est bien souvent dissuasive pour eux. Plusieurs réfléchissent avant de recommencer", dit-il.

L'équipage continue son opération et il ne faudra que quelques minutes de plus pour trouver un contrevenant. Square Boucicaut, devant le très chic grand magasin le Bon Marché, un couple sur un banc, à quelques mètres des jeux et des enfants, attire leur attention. Dans les mains du jeune homme, un joint sur lequel ce dernier vient de tirer. "Police", préviennent les fonctionnaires avant de mettre leur brassard et de demander les papiers d'identité à leur interlocuteur. Le jeune garçon ne bronche pas, mais semble stupéfait par ce qui est en train de lui arriver. "Là je vais prendre 200 balles ? Sérieux. Vous n’allez pas me mettre 200 balles pour un 'oinj'. Vous avez rien trouvé sur moi ! Vous ne pouvez pas faire un petit geste. La semaine prochaine, je dois lâcher 800 euros pour mes études", dit-il dépité aux policiers. "Fallait pas fumer, encore moins dans un parc avec des petits", rétorque l'un des fonctionnaires.

Outre les consommateurs de joints dans les parcs, recoins et jardins, les policiers de la Bac ont vu dans le quartier une recrudescence des livraisons de cannabis à domicile depuis le premier confinement notamment. "Certains on le sait enfilent des tenues de livreur et les sacs qui vont avec pour livrer des stupéfiants, d'autres le font en civil et mettent parfois en danger la vie d'autrui en ajoutant au trafic une conduite à risque en voiture, en deux-roues motorisés ou en vélos. Il y a quelques semaines, les policiers ont remarqué un homme en trottinette au comportement suspect, il avait son téléphone à la main, il passait des coups de fils, cherchait visiblement une adresse. Ils ont pris en flagrant délit l'acheteur et son dealer, au pied d'un immeuble et les ont ramenés au poste".

En plus des 2000 amendes forfaitaires, les policiers du 7e ont également interpellés plusieurs consommateurs et dealers dans l'arrondissement. "Il n'y a pas de point de deal ici comme dans certains quartiers de Paris, mais il y a de la drogue qui circule. Suivant les quantités, on verbalise ou on conduit les contrevenants au commissariat pour un placement en garde à vue, le parquet décide ensuite des suites à donner", précise le commissaire central. Et de conclure : "Avec l'amende, il y a une sanction, et pas un seul rappel à la loi comme c'était souvent le cas avant pour de petite quantité. Quand les quantités sont importantes, c'est aux tribunaux de statuer".