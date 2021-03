Orléans : la gérante d'auto-école qui interdisait le port du voile relaxée en appel

Les faits remontent à 2017. Une gérante d'auto-école avait interdit le port du voile dans ses voitures et ses deux succursales, à Orléans et à La Ferté-Saint-Aubin (Loiret). Invoquant un règlement intérieur interdisant tout couvre-chef, elle avec refusé l'inscription des deux femmes voilées. Ce mardi, la cour d'appel d'Orléans a relaxé la gérante qui avait été condamnée en novembre 2019 par le tribunal correctionnel pour "discrimination" envers deux élèves de confession musulmane.

"Cette décision est juridiquement totalement fondée puisqu'il n'y a pas de discrimination dans ce dossier, le but était seulement, à travers un règlement intérieur qui interdit tout couvre-chef, d'imposer un certain nombre de règles pour que les leçons de code et de conduite soient bien efficaces", a réagi l'avocate de la gérante, Me Florence Gontier au micro de France Bleu Orléans.

Lors du premier procès, le 31 octobre 2019, le parquet avait dénoncé un règlement antimusulman. Le 28 novembre 2019, le tribunal correctionnel d'Orléans avait condamnée la gérante à 1.000 euros d'amende, dont la moitié avec sursis. Les deux clientes musulmanes, qui avaient porté plainte, avaient été également indemnisées à hauteur de 1.800 euros.