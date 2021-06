Papacito, le youtubeur que Jean-Luc Mélenchon accuse d'"appel au meurtre"

Inconnu du grand public, il fait pourtant partie de ces influenceurs d'un genre tout particulier. Masculiniste et nationaliste, Ugo Gil Jimenez (de son vrai nom) est l'auteur de plusieurs ouvrages vantant le virilisme ou le Moyen-Âge, et aussi co-auteur de la BD "FDP de la mode", avec le dessinateur Marsault. Il est publié aux éditions Ring qui lui a accordé plusieurs "entretiens" filmés. C'est lors de l'une de ces prises de parole qu'il a par exemple "listé" les "Noirs" selon qu'ils vivent à Paris ou "dans la brousse". De droite très dure et très assumée, il est un patriote chauvin. Originaire de Toulouse, ce youtubeur de 35 ans décrit par exemple le Sud-Ouest comme "la rencontre de la poésie et de la violence". À travers ses vidéos, ses publications et ses prises de position, il a plusieurs thématiques récurrentes : la virilité à outrance, la violence sans vergogne, l'immigration de masse, les valeurs françaises et le "gauchisme". Ultra vulgaire, il se dit passionné d'histoire, notamment médiévale.

On comprend mieux le personnage à la lecture de l'un de ses ouvrages, Crépuscule des Titans. Dans ses pages, le lecteur est justement supposé être catapulté "au cœur de l'épopée du véritable Moyen Âge", que ce vidéaste idolâtre. "Cette France totale qui sent l'ail et le fromage de chèvre, qui saigne du nez et qui transpire abondamment", lit-on en guise de résumé. Selon lui, l'Éducation nationale tenterait de salir cet héritage - "pas acceptable" pour le Français "métrosexuel moderne" - préférant le transformer en "soja gluten-free alors qu'il a bâti le château du Fort de La Latte en 1340".