Agression de Yuriy : 2 nouveaux mineurs interpellés, 12 personnes en garde à vue au total

Ils avaient été identifiés en milieu de semaine et se trouvent désormais en garde à vue. Deux semaines jour pour jour après l'agression de Yuriy survenu sur la dalle Beaugrenelle dans le 15e arrondissement, la police a procédé en 48 heures à l'interpellation de 12 individus au total.

Jeudi matin, huit mineurs et un majeur ont d'abord été arrêtés et placés en garde à vue "des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et vol en réunion avec violences". Un dixième suspect, mineur, a été à son tour placé en garde à vue dans la journée, des mêmes chefs, a ajouté le parquet de Paris jeudi soir. Ce vendredi matin, deux mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue des mêmes chefs. Plusieurs de ces interpellations ont eu lieu à Vanves (Hauts-de-Seine), ville limitrophe du sud-ouest parisien.