Paris : des manifestations et "du bruit" pour dire "non" au regroupement de toxicomanes au jardin d'Éole

Mécontents de la décision prise par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et les équipes de la maire de Paris, Anne Hidalgo, les occupants des immeubles alentours ont décidé de ne pas se laisser faire face à cette "expérimentation", promise comme "provisoire" - jusqu'à l'été - par les autorités. Dès le mercredi 19 mai, deux jours après le lancement de l'opération, une première manifestation a ainsi été organisée devant le jardin, à cheval entre les 18e et 19e arrondissements, "pour dire non à la réquisition du parc Éole afin d'encadrer l'usage du crack en soirée".

"Nous avons appris ça via les médias, et sincèrement, je ne vais pas vous mentir, nous n'y avons pas cru au début. Qui aurait pu imaginer un jour que ce qui fait scandale à Stalingrad depuis des mois, pour ne pas dire des années, allait être 'résolu' par les autorités en 'déplaçant' les toxicomanes dans un autre endroit, à ciel ouvert de surcroit, un parc qui au départ était pour les habitants et surtout les enfants", s'agace Lucia*, riveraine du jardin d'Éole.

Les manifestations et le bruit suffiront-ils à faire bouger les choses ? La majorité des riverains ne le croit pas. "C'est gentillet. La semaine dernière quelques médias ont évoqué notre manifestation, mais très peu. Il faut dire que l'actualité était dense le 19 mai. Il y avait des milliers de policiers devant l'Assemblée et des terrasses, musées et cinés qui rouvraient. On n'a pas fait le poids", regrette Marianne*. "Maintenant, on a changé de méthode. On montre ce qu'il se passe, on montre le pire. Sinon, quand on raconte ce qu'il se déroule chaque jour, chaque nuit, sous nos yeux, on ne nous entend pas et on ne nous croit pas."

Plusieurs comptes Facebook et Twitter dédiés se sont ouverts ces derniers jours. Sur leur page et leur fil sont régulièrement postées des vidéos montrant les toxicomanes et leur comportement dans le quartier. Certains habitants ont filmé des scènes de rackets, d'autres des agressions, des personnes qui se shootent, des bagarres à coups de potelets arrachés sur les trottoirs. "Ça fait rêver, non ?", ironise Anne*.