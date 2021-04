Paris : des tags antisémites découverts sur le fronton de Sciences Po

Sur les photos diffusées par l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), on peut voir une étoile de David barrée ainsi que les inscriptions "Mort à Israël" et "Kouffar" ("mécréants" en arabe, ndlr.) ont été marquées à la bombe de peinture noire sur le fronton de la prestigieuse école, rue Saint-Guillaume.

"L'UEJF s'indigne de ces tags haineux qui menacent les étudiants et tentent de semer la terreur à Sciences Po, école emblématique de la République Française", a déclaré l'association dans un communiqué de presse. Elle a également annoncé porter plainte "pour injure raciale et provocation à la haine raciale" et appelle Sciences Po à prendre des mesures "afin de lutter contre le fléau de la haine raciste et antisémite en son sein".