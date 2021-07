Paris : disparition inquiétante d'un jeune homme autiste dans le 19e arrondissement

Après la disparition de Nezar, un jeune homme atteint d'autisme, un professionnel de ce trouble neuro-développemental nous confie, sous couvert d'anonymat, que "ses proches le recherchent depuis près d'une semaine maintenant, et la police n'a entamé ses recherches qu'hier, mardi, alors que la disparition a tout de suite été signalée. Mais comme c'est un majeur, il a fallu attendre 72 heures... Pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle de lui".

Tous les jours de l'année, Nezar, 26 ans, se rend au Centre d’Accueil de Jour Saint-Joseph, dans le 20e arrondissement de Paris. Pour s’y rendre le matin, il prend le Bus 60 à Place Hébert jusqu’à Rosa Parks puis le tramway jusqu’à la Porte des Lilas. Il se rend à pied jusqu’au centre d'accueil. Le soir, il rentre en tramway de la Porte des Lilas jusqu’à la Porte de la Chapelle, puis rentre au domicile familial de la rue Boucry.

Le vendredi 23 juillet dernier, Nezar a eu sa maman au téléphone à 16h47. Il quittait alors le Centre d’accueil de Jour Saint-Joseph et allait prendre le tramway à Porte des Lilas. À 17h22, quand sa mère l'a de nouveau eu au téléphone, il se trouvait à Porte de la Chapelle et s'apprêtait à rentrer chez ses parents. Mais ce jour-là, il n'a jamais poussé la porte de l'appartement et son téléphone ne répond plus depuis. Sa famille a tout de suite lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux, et collé des affiches dans le quartier.