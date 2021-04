Paris : enquête ouverte après la fête clandestine géante aux Buttes-Chaumont

Des images de quelques secondes vues des milliers de fois. Des vidéos sur lesquelles la sono est à fond et où plusieurs dizaines de personnes dansent, rient et consomment de l'alcool, le tout, sans aucun respect des mesures sanitaires exigées en raison de l'épidémie de Covid-19. L'événement s'est tenu dimanche après-midi dans le parc des Buttes Chaumont dans le 19e arrondissement de la capitale avant que les participants ne soient dispersés par des agents de sécurité de la ville puis par des policiers, alertés par des témoins choqués.

Lundi, la préfecture de police de Paris avait signalé ces faits à la justice au nom de l'article 40 du code de procédure pénale et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, avait indiqué son souhait de voir les organisateurs identifiés et poursuivis. Ce mardi, le parquet de Paris indique qu'une enquête a été ouverte peu après des chefs de "mise en danger d'autrui et participation à un rassemblement de plus de six personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public".