Paris : ils organisaient des parties clandestines de poker, cinq interpellations

Mais samedi soir, les policiers ont mis fin à ce réseau qui agissait dans le sud parisien et sa proche banlieue. Après des semaines de surveillance, ils interviennent dans un appartement du 13e arrondissement loué pour trois jours. Les joueurs venaient de s’acquitter d’un droit d’entrée de quelques dizaines d’euros, et ce sont près de 5000 euros qui ont été retrouvés dans la caisse. Tous les participants ont été auditionnés et deux organisateurs arrêtés ce soir-là.

"Ce qui est intéressant et inédit, c’est que là on a affaire à une offre de jeux 'airbnb', itinérante, avec un lieu différent tous les week-ends", explique le commissaire divisionnaire Eric Levy-Valensi. "Et cela est très pratique pour eux, car dans ce type de locations, les organisateurs n’ont qu’à donner un code aux participants, pour qu’ils récupèrent discrètement les clés dans un boîtier et accédent à la salle de jeu."

En raison du Covid, les clubs de jeux sont fermés et cela frustre les joueurs les plus compulsifs. Mais pour l’adjoint au chef du service central des courses et jeux, ce phénomène n’est pas seulement lié aux fermetures sanitaires. "Les tripots clandestins pullulent depuis la fermeture des 'cercles de jeux'. Il y a désormais des clubs officiels, mais la discipline et la rigueur dans la gestion de la clientèle posent problème à un certain nombre de joueurs, notamment à ceux qui ne souhaitent pas donner leur nom. Et puis on constate aussi que les amateurs de cartes aiment bien fumer en jouant, et cela n’est possible que dans les lieux clandestins."