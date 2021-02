Le directeur d'une école privée parisienne mis en examen pour agression sexuelle sur mineur

C'est une affaire qui vient ternir l'image d'un des lycées parisiens les plus renommés. Jeudi, le directeur de Saint-Jean-de-Passy, un établissement scolaire privé réputé de la capitale, a été mis en examen jeudi pour des soupçons d'agression sexuelle sur un élève, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

Daniel Chapellier, 71 ans, conteste ces accusations et a annoncé son intention de "se retirer pour assurer sa défense" et de "porter plainte pour dénonciation calomnieuse", a indiqué la direction du groupe scolaire, dans une lettre envoyée jeudi aux parents d'élèves et professeurs, et dont l'AFP a eu copie.

Le conseil d'administration de l'établissement du XVIe arrondissement, qui compte 3.000 élèves, indique avoir "appris avec stupeur" cette mise en examen, annoncée par Le Figaro et confirmée de source judiciaire.