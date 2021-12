Paris : la plaque du square Samuel-Paty dégradée

"S'en prendre à la mémoire de Samuel Paty, c'est s'en prendre à nous tous, à la France et à ses valeurs", a condamné mardi soir sur Twitter le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, en promettant que "les auteurs de cet acte odieux seront retrouvés et jugés." Lundi, Nicolas Gavrilenko, trésorier de l'Union des familles laïques (Ufal), avait signalé la plaque "vandalisée", un acte qui signe selon lui "l'aveuglement volontaire de certains". Et d'ajouter : "C'est bien du terrorisme islamiste dont a été victime Samuel Paty".

Le square avait été inauguré le 16 octobre, un an jour pour jour après l'attentat qui avait coûté la vie au professeur, et en présence notamment de sa famille, d'Anne Hidalgo et des ministres de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal.