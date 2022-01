Paris : un chauffeur RATP frappé dans un bus, l'auteur présumé bientôt jugé

L'automobiliste lance alors "Je m'en bats les c…", avant de demander à la femme qui l'accompagne de remonter dans leur voiture et de la déplacer. Un homme filme, un autre prend en photo la plaque d'immatriculation et justifie, auprès d'un troisième qui lui demande pourquoi il fait cela : "Ca se fait pas d'aller taper dans une vitre, ils font ce qu'ils peuvent pour conduire ici, c'est hyper dur".

Une voiture stoppée en plein milieu du boulevard Beaumarchais devant un bus accordéon de la RATP portant le numéro 91 à destination de la gare Montparnasse. Des gens massés sur la route, des cris, et plusieurs coups portés. La scène telle que décrite a été filmée et vue des milliers de fois depuis sa diffusion sur les réseaux sociaux.

Au même moment, l'automobiliste parvient à pénétrer dans le bus et frappe à plusieurs reprises le conducteur RATP. La femme qui l'accompagnait dans la voiture hurle : "Sofiane! Sofiane ! Sofiane!" Un témoin hurle : "Vous arrêtez !". Un autre "Hé, ouvre la porte !". Un autre encore : "C'est n'importe quoi". "Ça se fait pas de frapper un conducteur", répète l'homme qui avait pris en photo la plaque du véhicule quelques secondes plus tôt.

Alertés, les professionnels du Groupe de protection et de sécurité des réseaux arrivent et parviennent à maîtriser l'automobiliste. "Le conducteur blessé et choqué a été pris en charge par les pompiers et conduit à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière", indique la RATP à LCI ce vendredi. L'entreprise précise qu'elle a "accompagné ensuite le conducteur dans toutes ses démarches". On ignorait si la victime s'était vu prescrire ou non des ITT après cette agression.