Paris : un homme jugé vendredi après les tirs de mortiers sur des toxicomanes au jardin d'Éole

Il a 22 ans, il est livreur dans un grand groupe, il aime le sport et est un riverain du Jardin d'Éole où ont été regroupés les toxicomanes, du 17 mai dernier au 30 juin, avant d'être évacués et laissés sur le trottoir sur le pont Riquet notamment. Comme beaucoup dans le quartier, Rina*, ne supporte plus la présence des "crackeux" et des dealers au pied de son immeuble et l'attitude des autorités qui les laissent là, en errance.

Le 25 juin dernier, il voit un message sur Snapchat appelant a tiré aux mortiers le lendemain sur les "tox et les maudou", les maudou désignant les dealers de galettes de crack. "Mon neveu a acheté un mortier ce jour-là mais c'était pour la fin du match de foot qui avait lieu plus tard. Il voulait le tirer en cas de victoire, après l'avoir vu dans un bar ou une fan zone", soutient Taous, la tante du jeune homme, ce dernier ne souhaitant pas s'exprimer pour le moment.