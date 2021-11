Paris : un homme les menace avec un couteau, des agents de la sûreté ferroviaire lui tirent dessus

Il les menaçait avec un couteau. Des agents de la sûreté ferroviaire (Suge) ont tiré sur un homme muni d'une arme blanche, lundi 1er novembre dans la Gare Saint-Lazare, à Paris, a appris LCI. Selon nos informations, la scène a été filmée par vidéosurveillance. On y voit le suspect sortir un couteau tout en avançant et en menaçant l’équipage. Les agents reculent et sortent à leur tour leur arme. Le suspect continue d’avancer en les menaçant, couteau à la main. Deux agents font usage de leur arme, le suspect tombe sur les voies. Le couteau est récupéré sur le quai par les agents. Puis l’individu remonte sur le quai et continue d’invectiver les agents.