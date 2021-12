Paris : une enquête ouverte après la séquestration et l'agression d'un retraité juif

C'est vers 11h du matin mercredi 1er décembre, rue Léon Giraud dans le 19e arrondissement de Paris que les faits auraient été commis. Ils ont été rapportés quelques jours plus tard, mardi 7 décembre, par le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme.

Selon cette association communautaire, "un homme de 70 ans retraité de confession juive prénommé M. E. a été attaqué à son domicile par deux individus cagoulés et gantés, armés d'une arme de poing, qui l'ont séquestré, battu et volé". Le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNCVA), qui a pris contact avec la victime, indique que celle-ci a rapporté que les deux hommes avaient "d'abord frappé très fort sur la porte, puis tenté de la forcer avant de l'ouvrir au moyen d'un outil". Le septuagénaire aurait ensuite été "bousculé vers l'intérieur de son appartement" et "frappé les deux hommes" qui auraient ensuite "poser une arme sur sa tempe". "À ce moment l'un des auteurs lui demande s'il est bijoutier et juif. Il répond qu'il n'est pas bijoutier mais qu'il est bien juif", rapporte le BNCVA dans un communiqué.