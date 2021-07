Paris : une marche blanche pour Kelyan, jeune homme autiste retrouvé mort dans un abri de toxicomane à Jaurès

Il avait disparu depuis le 4 juillet. Vendredi dernier, 9 juillet, le corps sans vie de Kelyan, jeune homme autiste âgé de 22 ans, a été découvert sous le métro aérien à la station Jaurès dans le 19e arrondissement de Paris où SDF et toxicomanes ont leurs habitudes. "Nous l'avons retrouvé dans un abri de fortune. Il était mort. Depuis le début de semaine, tout le monde le cherchait partout. . Il n'avait pas ses habitudes là", indique à LCI Daoud Tatou qui a suivi le jeune homme un temps.

Les causes de décès du jeune Kelyan ne sont toujours pas connues. Une enquête pour recherches des causes de la mort avait été ouverte par le parquet vendredi dernier et une autopsie devait être pratiquée. Les résultats ne sont toujours pas connus et la famille peine à faire son deuil après ce drame, et sans savoir ce qui est arrivé au jeune garçon. Pour lui rendre hommage, plusieurs associations ainsi que ses proches ont décidé d'organiser une marche blanche dimanche prochain, 18 juillet, à Paris.