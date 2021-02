Paris : une mystérieuse agression contre des Japonais agite les réseaux sociaux

"C'est un sujet qui, au fil des jours, a pris de plus en plus d'importance sur les réseaux sociaux, avant que les médias ne s'en emparent. Le problème, c'est que près d'une semaine après les faits, nous n'avons rien", témoigne auprès de LCI une source proche du dossier.

Outre le mail envoyé aux ressortissants, le ministère des Affaires étrangères japonais fait état de l'événement sur son site. On peut y lire notamment des extraits du témoignage de la victime qui indique avoir été agressée à l'acide par trois individus cagoulés. Elle ajoute avoir "senti le danger" et avoir protégé son visage avec ses "mains"." Heureusement, le visage n'a pas été exposé au liquide, mais la paume a été brûlée" peut-on lire sur le site .

Ce mardi matin Geoffroy Boulard indiquait que "la Préfecture n’avait aucune plainte" et qu'"aucun fait enregistré constaté similaire à ce qui a pu être décrit" ne lui était remonté. Puis l'élu assurait que les services restaient "extrêmement prudents et naturellement vigilants".

Selon une source proche de l'affaire, l'événement serait survenu à 17 heures le 10 février au niveau de la porte d'Asnières, près de la station de tramway et la victime serait un mineur âgé de 17 ans. "Les images de vidéosurveillance ont été exploitées, et on ne voit rien, relève-t-elle. A moins que l'agression ait eu lieu hors champ… Forcément, de nombreuses questions se posent. D'autant que l'affaire, s'il y en a une, fait parler d'elle et que la psychose chez les Japonais est grandissante".

Dans sa communication, en effet, l'ambassade du Japon en France décrit une situation particulièrement critique en France où "des crimes violents se produisent constamment", reprenant notamment des faits divers survenus à Paris au cours des dernières années. "Le courrier électronique consulaire du 14 février 2019 informe de la survenance d'un incident d'utilisation d'acide sulfurique dans le métro de Paris, et le courrier électronique consulaire du 2 novembre 2020 informe sur la soi-disant chasse asiatique. Par ailleurs, dans la soirée du 15 janvier de cette année, un garçon de 14 ans a été grièvement blessé lors d'un assaut de masse dans un espace public de Beaugrenelle, 15e arrondissement", peut-on lire.

Contacté par LCI, le parquet de Paris indique ne "pas avoir reçu de plainte ce mardi suite à cette" agression". La préfecture de police de Paris fait savoir "qu'à ce jour aucune remontée des différents secteurs ne permet de faire un rapprochement avec ce signalement" et précise que "la présence d'acide n'était pas confirmée".