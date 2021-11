Paris : une professeure du lycée Montaigne violemment agressée en plein cours par un élève

Selon nos informations, alors que l'élève fait tomber sa calculette pendant un cours de mathématiques, la professeure lui aurait fait une remarque. Ne supportant pas la réflexion de sa professeure, l'adolescent s'est levé et s'est opposé à elle, front contre front. L'élève aurait assené trois coups de poing au visage de la femme, et deux dans le dos.

À la suite de cette violente agression, le rectorat de Paris a déclaré "condamner la violence des faits et apporter son total soutien au professeur et à l’ensemble de l’équipe éducative", ajoutant qu'une "cellule psychologique sera mise en place dès mardi matin pour l'ensemble des personnels et élèves de l'établissement" et indiquant que "la direction académique se rendra sur place à la première heure mardi".