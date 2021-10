Pas-de-Calais : victime de harcèlement scolaire, une collégienne de 12 ans s'est suicidée

"On est allées faire des courses, maman lui a demandé si elle voulait venir, elle a dit que non. Mon frère, qui était en haut, a entendu le chien aboyer, il est descendu, a vu Chanel, a essayé de la réanimer", ont raconté deux de ses sœurs, Lindsay et Crystal, à nos confrères. "C'était une petite fille qui était un peu renfermée, mais elle nous parlait d'avenir, de Noël. Elle avait le cœur sur la main, déjà à son âge", ont-elles ajouté.

Dans la foulée du drame, la famille de Chanel a dénoncé le harcèlement scolaire dont a été victime l'adolescente, aussi bien au collège que sur les réseaux sociaux. "Quand elle allait à l'école, elle pleurait. Je pense qu'elle se sentait incomprise, mais n'en parlait pas", ont indiqué ses sœurs à La Voix du Nord, ne cachant pas leur colère face aux faits : "C'est inacceptable. On ne peut pas harceler les enfants comme ça. Aujourd'hui, on est en colère. On va aller au collège pour voir ce qu'ils comptent faire, on ne parle pas assez du harcèlement. Notre petite sœur n'a pas réussi à se défendre aujourd'hui, c'est à nous de la défendre."