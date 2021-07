Pass sanitaire : le parquet de Paris ouvre une enquête après des menaces de mort contre des députés

À l'heure actuelle, aucun détail quant au nombre de députés menacés n'a été dévoilé. Certains ont déjà pris la parole pour fustiger ces comportements. "On reçoit des dizaines de menaces de mort par mail qui nous demandent de ne pas voter le texte, mais aussi qui nous insultent", a notamment dénoncé Aurore Bergé sur le plateau de LCI lundi. Il s'agit d'une "habitude de violence de plus en plus importante à l'égard du pouvoir politique et démocratique", a déploré la présidente déléguée du groupe LaREM.

"Depuis la fin des Gilets jaunes, on n’avait pas eu un tel niveau d’agressivité dans les e-mails qu’on reçoit, et d’invective et d’atteinte personnelle des élus. On retrouve, un peu, cette ambiance malsaine", renchérit Didier Baichère, dont la permanence parlementaire a été vandalisée dans la nuit de mercredi à jeudi.