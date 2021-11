L'avocat anti-pass sanitaire Fabrice Di Vizio visé par une procédure disciplinaire

L'avocat Fabrice Di Vizio multiplie depuis plus d'un an les recours massifs contre la gestion gouvernementale de la crise sanitaire. Une enquête disciplinaire a été ouverte à son encontre par l'Ordre des avocats de Paris, mercredi 10 novembre, a annoncé le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, Me Olivier Cousi. Cette enquête pourrait déboucher sur des sanctions, pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer ou la radiation.

En cause, selon une source proche du dossier, ses déclarations virulentes. Mi-septembre, Franceinfo avait aussi indiqué que des "plaintes de clients mécontents (avaient) été reçues par le Conseil". "Radicalement faux", conteste Me Di Vizio. L'avocat, qui souhaite briguer un mandat aux législatives de juin, a affirmé ne pas avoir été notifié de cette procédure, estimant cela "inadmissible", mais s'en réjouissant. "Enfin, ils me poursuivent !"